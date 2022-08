Gabriele Muccino elogia Elly Schlein: "Se la sinistra fosse chiara come lei, Meloni non esisterebbe"

Non è la prima volta che Gabriele Muccino esprime sui social le proprie idee politiche. Qualche settimana fa lo aveva fatto riferendosi a Giuseppe Conte, indicato come responsabile della caduta del Governo Draghi che da lì a poco si sarebbe verificata. Oggi il regista è tornato di nuovo sul tema politico tanto caldo nei giorni precedenti al voto del 25 settembre, citando stavolta il discorso tenuto da Elly Schlein in occasione della sua candidatura come indipendente nelle liste PD, per attaccare Giorgia Meloni, ma anche la sinistra tutta.

"Ieri sera Elly Schlein ha raccontato, punto per punto, pezzo per pezzo, chi è Giorgia Meloni e perché è così pericolosa. Quella che ne è uscita fuori è una straordinaria lezione sul fascismo e, al tempo stesso, un manifesto progressista in cinque punti" ha esordito su Instagram prima di citare le parole della vicepresidente della Regione Emilia Romagna.

“Ho sentito Giorgia Meloni parlare del fondamentalismo ecologico del Green New Deal e mai sui 4 milioni di italiani che soffrono già oggi di povertà energetica. La campagna di Meloni è tutta sulla difensiva, a spiegare cosa non è e non ho mai sentito da lei una soluzione su come aumentare i salari, una parola su cosa pensa del salario minimo, su come contrastare il precariato, come stanno facendo in Spagna. Non una parola sul welfare, sulla sanità pubblica da garantire a tutte e tutti. È una destra ipocrita che se la prende sempre coi migranti irregolari e mai coi datori di lavoro che li impiegano irregolarmente nei campi e nelle aziende.

Una destra che sbraita contro l’Unione europea perché non farebbe abbastanza sui migranti e non si fa mai vedere ai tavoli negoziali dove si cambiano le norme ingiuste che hanno bloccato centinaia di migliaia di richiedenti asilo in Italia, forse per non dare fastidio all’alleato Orban. Forti coi deboli e deboli coi forti. Come sempre. Ecco, è un po’ tardi per raccontarcela. Se parli di “Dio, patria e famiglia” e difendi i manifesti Pro-vita, onestamente non bastano due minuti di video-messaggio per smarcarti dal fascismo.

Da Giorgia Meloni ho visto un bel compitino in tre lingue alla stampa estera, ma non ha detto una cosa semplice: che non ci saranno fascisti e nostalgici nelle liste. Può dirlo o non può dirlo? Perché noi qui possiamo dirlo”.