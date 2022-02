"Piccoli uomini": Gabriele Muccino difende Emma dalle critiche alle 'gambe importanti'

"Piccoli uomini". Così Gabriele Muccino risponde alla polemica attorno alle 'gambe importanti' in atto tra Emma Marrone e il giornalista Davide Maggio. Nelle scorse ore, infatti, quest'ultimo ha criticato la scelta della cantante di usare calze a rete al festival di Sanremo, ricevendo di tutta risposta la replica della stessa artista salentina. Oggi sulla questione interviene anche Muccino, regista che con Emma ha lavorato nel film 'A casa tutti bene': "Ma chi sono questi uomini che si esprimono così?! Io sono uomo ma non riesco nemmeno a comprendere l’espressione. Dico sul serio. Con quale sguardo osservano il mondo?! Cosa vedono che io non vedo?! Sono piccoli uomini, Emma. Piccoli uomini parlanti", si legge in un tweet condiviso in mattinata.

"Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime - aveva replicato ieri Emma al giornalista - Evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti. E questo mi fa rendere conto che la mia canzone, oltre a essere bellissima, a quanto pare era necessaria a Sanremo perché è ancora necessario parlare di femminismo e di donne e del rispetto delle donne".