Gabriele Paolini in carcere, dovrà scontare otto anni

condannato in via definitiva

Gabriele Paolini condannato ad otto anni di carcere. L'ex disturbatore televisivo deve scontare la pena per un cumulo per reati che vanno dalla produzione di materiale pedopornografico, all'induzione alla prostituzione, fino alla tentata violenza sessuale su minori. Famoso per le sue incursioni in diretta, lunedì scorso al quarantasettenne è stato notificato un ordine di esecuzione pena da scontare nel penitenziario reatino di Vazia, in provincia di Rieti.

Dopo gli ultimi venti mesi trascorsi ai domiciliari, seguiti ad alcune accuse di pedofilia che lo stesso ha sempre respinto ma per le quali era stato condannato a cinque anni, adesso per il personaggio televisivo si aprono le porte del carcere. Alla pena si sono aggiunti altri residui per un totale di otto anni, tutti relativi ad altre condanne per induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori.

Ieri mattina la notifica degli agenti

A notificare l'ordine di esecuzione di pena della Corte d'Appello di Roma, ieri mattina all'alba, gli agenti del distretto di polizia romano di San Basilio. La prima denuncia a Paolini risale al 2013 da parte di un diciassettenne. Da quel momento, secondo i giudici, l'uomo avrebbe messo in atto un "insistente tentativo di persuasione" - che comprendeva l'offerta di soldi e regali in cambio di rapporti sessuali - nei confronti di diversi ragazzini.

"Un'occasione persa per la Giustizia - ha commentato il suo legale, Massimiliano Kornmuller in un'intervista rilasciata all'Unione Sarda - con una massima si sarebbero potute percorrere nuove strade circa la liceità o meno di certi comportamenti. Questo non è avvenuto".