Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra sempre più innamorati: le rare foto di coppia

Fidanzati da tre anni, Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra sono molto riservati sulla loro vita di coppia. Difficilmente pubblicano foto insieme sui social, ma dal Giffon Film Festival arrivano alcuni scatti che consacrano il loro grande amore.

Raggianti e affiatatissimi, hanno vinto nella categoria Best Short Film con 'Briciole' ed è stato ancora più bello per loro condividere questo traguardo importante. "Abbiamo vinto" scrive il cantante - vincitore di X Factor nel 2017 - in un post su Instagram, dove pubblica una carrellata di foto, e aggiunge: "Sì, 'abbiamo' perché sono felice di aver preso parte interpretando 'E lucevan le stelle' della Tosca e 'Io che amo solo te' di S. Endrigo in 'Briciole'. Il cortometraggio è stato premiato ieri sera al Giffoni Film Festival, prodotto da Gabriele Rossi e Caterina Shulha, con regia di Rebecca Marie Margot, sceneggiatura di Paula Boschi e musice di Peppe Arezzo. Una gioia e un lavoro fatto da tutti col cuore".

Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra fidanzati: la storia

Dopo la fine della relazione con Gabriel Garko, Gabriele Rossi si è avvicinato a Lorenzo Licitra. Il loro è stato un colpo di fulmine. La prima paparazzata, nel 2019, al Teatro La Scala e poi a una cena di beneficenza, ma solo due anni dopo l'attore ha ufficializzato la loro storia: "Io gli scrissi un messaggio proprio quando vinse X Factor, dicendogli che non avrebbe mai dovuto lasciare la musica che era bravissimo - raccontò l'anno scorso a Oggi è un altro giorno -. Era però un messaggio senza alcuna finalità. Poi è capitato di prendere un caffè insieme, poi un altro ancora e così è nato tutto".

Le foto pubblicate su Instagram da Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra