Gabriella Labate: "Mi hanno trovato una massa che dall'utero si è ramificata. Viva per miracolo"

(Nel video Gabriella Labate a Verissimo)

Gabriella Labate ha scelto Verissimo per parlare per la prima volta di una grave patologia di cui ha sofferto, scoperta casualmente tempo fa. "Sento questa sorta di strappo dentro e sentivo che dovevo farmi sentire" ha raccontato a Silvia Toffanin, ancora molto provata. Fortunatamente non ha aspettato neanche un giorno: "Vado a fare la spesa e mi era rimasto questo fastidio. Una mia cara amica fa l'ecografista. Passandomi l'ecografo dietro al fianco, mi dice che c'era qualcosa che non andava".

Una doccia gelata: "Io già uscivo da una storia di malasanità, mi hanno massacrata. Nel momento in cui mi ero ripresa arriva lei a dirmi questa cosa - ha spiegato la moglie di Raf - Mi ricoverano d'urgenza per una trombosi alla vena cava, la vena che va diretta nel cuore. Io non mi accorgevo di nulla". Al policlinico Gemelli, dove era ricoverata, la diagnosi: "Facendo la tac mi dicono che non era solo quello il problema. Avevo questa massa grande sia all'utero che sull'ovaio destro. Il mio primo pensiero è stato verso Raffele e la mia famiglia, i miei ragazzi, perché erano già usciti con me da un trauma avuto da poco. Mi hanno salvato la vita per miracolo. Quando mi hanno detto questa cosa mi preoccupavo tantissimo per loro - ha spiegato - Il pensiero di dare ancora delle preoccupazioni a loro era il dolore più forte. La massa era da asportare subito. Dopo un mese e mezzo viene questo esperto, mi fa questa risonanza e mi dice cos'è. Una patologia rarissima. Praticamente mi era cresciuto questo Alien, come lo chiamo io, dall'utero era entrato nelle ovaie e attraverso le vene ovariche si è ramificato in tutti i vasi sanguigni fino al cuore".

L'operazione e la rimozione di utero e ovaie

L'angoscia a quel punto l'ha travolta, come ha raccontato a Silvia Toffanin: "Ero in preda alla disperazione, non sapevo come uscirne. Raffaele era devastato. Hanno preparato un'operazione particolare. Non è stata semplice. In sala operatoria sono entrata serena, mi sono davvero affidata". Hanno dovuto asportare l'utero, le ovaie e poi un altro intervento cardiochirurgico: "Sono entrata la mattina presto, alle otto, il ricordo dopo era la sera intorno alle sette. Ho sentito la voce di Raffaele e queste mani calde di mia mamma sulle gambe - ricorda ancora oggi - Mi ha lasciato una cicatrice enorme, dal petto fino a giù, e poi c'è stato un percorso lungo di ripresa, ma ringraziando il Signore sono qui seduta a raccontartelo. Oggi sto bene, ho fatto da poco tutti i miei controlli. Non ne avevo mai parlato perché non è facile metabolizzare una cosa così importante". Infine l'appello per tutte le donne: "Quando abbiamo una percezione dobbiamo ascoltarla. Se non avessi dato ascolto al mio pensiero non sarei oggi qui. Le donne devono fare prevenzione". A lei ha salvato la vita.