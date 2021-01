Gabry Ponte dopo l'operazione: "Provato ma felice grazie a voi"

"Eccomi ragazzi! un po’ provato ma felice". Comincia così il post con cui Gabry Ponte torna a mostrarsi ai follower dopo la delicata operazione cardiochirurgica a cui si è sottoposto in queste ore. Un modo per rassicurare circa le sue condizioni dopo i numerosi messaggi d'affetto arrivati. "L’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. Non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi", si legge ancora su Instagram.

Nei giorni scorsi il famoso deejay, che negli anni '90 fondò gli Eiffel 65, aveva annunciato che sarebbe stato operato al cuore per una malattia congenita. Un problema con cui convive da anni e che ora deve necessariamente risolvere per non andare incontro a serie complicazioni. Energia positiva a palate sotto il suo post. Sono tantissimi i messaggi d'affetto e di incoraggiamento che ha ricevuto. A fargli coraggio anche tanti colleghi come Ema Stokholma, Ludwig, Dj Matrix e Lumix.