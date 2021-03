Gabry Ponte diventa papà, ma è mistero sulla mamma

Gabry Ponte diventa papà. Il dj e producer - che negli anni '90 fondò gli Eiffel 65 - lo ha annunciato emozionato su Instagram, dove ha pubblicato la prima ecografia. Una bella notizia che arriva a pochi mesi dall'intervento al cuore a cui ha dovuto sottoporsi per una malattia congenita, al quale è seguita una lunga convalescenza.

Ora non solo sta bene, ma è felicissimo per il primo figlio che sta per arrivare. "E niente... Sto per diventare papà! Quante emozioni quest'anno" ha scritto nel post, senza però mostrare né nominare la mamma. Gabry Ponte è sempre stato riservatissimo sulla sua vita privata e non si hanno informazioni sulla sua compagna, neanche adesso che stanno per diventare genitori. Le uniche foto di famiglia che l'artista ha sui social sono con la sorella e i suoi tre nipoti, a cui è legatissimo.

L'ecografia risale allo scorso 27 gennaio, come riporta la data, e il bambino sembra già di almeno 3/4 mesi. Dunque non manca molto all'arrivo di baby-Ponte, e magari quando nascerà verrà svelata anche l'identità della mamma.

Il post pubblicato su Instagram da Gabry Ponte