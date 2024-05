Uomini e donne, Gaia a e Daniele: l'ex tronista è un fiume di lacrime

"Sono partito che ero l'uomo d'acciaio e ora sono l'uomo di burro". Daniele Paudice non trattiene le lacrime nel salottino di Verissimo, primo appuntamento mediatico per l'ex tronsita in compagnia di Gaia Gigli, la sua scelta a Uomini e donne.

L'ex corteggiatrice è radiosa nel raccontare quanto accaduto negli studi Mediaset, dall'incontro con il tronista alla scelta: "È stato uno dei momenti più belli della mia vita", rivela la 25enne milanese.

Durante la visione delle clip del loro percorso a Uomini e donne, Daniele si mostra visibilmente commosso. Al suo fianco Gaia, una ragazza che è dovuta crescere in fretta dal momento che è diventata mamma a soli 21 anni. Nel racconto della neo coppia emerge il passato della corteggiatrice, un passato minato da un amore tossico: "Nella mia testa era l'uomo della mia vita - spiega la giovane - ma dalla gravidanza in poi è stato terrificante, qualsiasi visita l'ho fatta con mia mamma. Mio figlio mi ha dato la forza di reagire".

E sul fatto che Gaia sia già madre Daniele racconta: "Se vuoi bene la mamma, vuoi bene anche al figlio".

Tra i sostenitori della coppia anche l'ex tronista Ida Platano, che con Daniele ha condiviso l'esperienza del trono: "Sei un ragazzo buono e sensibile, hai unabella anima - ha dichiarato la bresciana parlando del "collega" - l'ho percepito da subito e non mi sono sbagliata. Hai tanto amore da dare". Ed infine un augurio alla coppia: "Vivetevi, rispettatevi e amatevi".