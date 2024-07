Garance "punzecchia" Chiara Ferragni: le parole della fidanzata di Fedez, in questo video

Sono passate ormai settimane da quando Fedez ha ufficializzato la relazione con Garance Authie, giovane modella francese. Beccati insieme a Monaco, i due si sono mostrati inseparabili in giro per l'Italia, tra vacanze in Puglia e serate in casa nell'appartamento milanese di lui. È per questo che colpisce l'ultimo video pubblicato da Garance su TikTok, un video che sembra nascondere una frecciatina a Chiara Ferragni, ex moglie del rapper meneghino.

Ieri Garance ha condiviso un video in cui racconta come avviene la sua tipica giornata da modella. La clip è stata vista da oltre quarantamila persone, che hanno assistito a shooting, colazioni in hotel e traversate nel deserto per "scattare" foto in luoghi da sogno. A colpire però non è solo il panorama ma anche il modo in cui la ragazza saluta i follower nel video. "Ciao guys" è il saluto iniziale usato dalla ventenne. Una formula che non passa inosservata perché è quella che ha usato tipicamente per anni Chiara Ferragni nei suoi video da influencer.

Tanti i commenti sarcastici: "Solo Chiara può dire Ciao Guys", scrive qualcuno. E molti fanno eco sottolineando la coincidenza, che non sembra assolutamente essere casuale: forse Garance voleva punzecchiare Ferragni, oppure voleva semplicemente che il video facesse tanti commenti in modo che il pubblico parlasse di sé?

Certo è che stanno aumentando sempre di più i follower di Garance. La prima volta che lei e Fedez sono stati immortalati è stato a maggio: i due si sono mostrati mano nella mano nel Principato di Monaco, in occasione delle gare di Formula 1, poi di lì a poco i due hanno inquadrato momenti di vita quotidiana insieme. Oggi il video - chiacchieratissimo - di Garance. Intanto anche Ferragni sembra aver ritrovato il sorriso: da qualche tempo starebbe frequentando Andrea Bisciotti, di professione ortopedico, originario di Forte dei Marmi.