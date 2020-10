Lory Del Santo smaschera Manuela Arcuri: "Quando stava con Gabriel Garko mi diceva che lui si bloccava"

"Costretto dal sistema" a fingere di essere eterosessuale, con tanto di storie d'amore costruite a tavolino, Gabriel Garko ha deciso di raccontare tutta la verità, facendo luce su un lato del mondo dello spettacolo che, obiettivamente, andava ben oltre l'immaginazione. Finta la sua relazione con Adua Del Vesco, finta anche quella precedente - e ancora più lunga - con Eva Grimaldi, anche se tra loro il sentimento è forte e dura tutt'oggi, come ha spiegato a Verissimo: "Siamo stati una coppia, mancava solo il sesso. Non so come definire il nostro rapporto, ma è stato molto vero. Probabilmente è una donna che avrei voluto sposare anche davvero".

Un sentimento profondo, confermato da Imma Battaglia a 'Live - Non è la d'Urso': "Eva ha tenuto il segreto anche con me - ha fatto sapere domenica sera, in collegamento con Barbara d'Urso - quando me ne hanno parlato mi hanno sempre parlato di un sistema". Tornando alle storie di Garko, però, in studio Lory Del Santo prende la parola e tira in ballo un'altra ex dell'attore, Manuela Arcuri.

"A me non meraviglia Gabriel, che comprendo perfettamente - ha detto la soubrette - ma mi meravigliano tutte queste donne che hanno finto per così tanto tempo". Tra loro, appunto, Manuela Arcuri, che non ha mai nascosto di aver avuto molto più di un flirt con il collega. "Lei me lo disse tanto tempo fa che lui si bloccava - ha rivelato Lory Del Santo - Lei era fidanzatissima con Garko, erano su tutte le copertine. L'ho incontrata una sera a Montecarlo, eravamo in un bagno, e le ho chiesto come andava con lui. Mi ha risposto che lui con lei si bloccava perché era troppo voluminosa e questa cosa lo pietrificava".