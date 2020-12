Gabriel Garko e Manuela Arcuri: la loro storia era una copertura? La verità

Il momento della verità è giunto: a Live non è la D'Urso quelli che sono stati i "fidanzati d'Italia" Gabriel Garko e Manuela Arcuri si sono confrontati sulla loro storia d'amore.

"Per me è stata una vera storia d'amore, con una grande passione - ha dichiarato Manuela prima dell'ingresso in studio di Garko -. Siamo stati insieme qualche mese: 5 o 6. Ci eravamo conosciuti prima di incntrarci poi sul set. Abbiamo fatto vacanze insieme, dormivamo insieme, come tutte le coppie. Poi ci siamo lasciati, non c'è stato un vero perché. E' stata una scelta presa insieme. Ci sono rimasta male dopo, quando ho scoperto la verità".

Manuela Arcuri è rimasta ferita dalle dichiarazioni di Garko sulle sue passate storie etero, le aveva definite "studiate a tavolino", anche l'attrice si era sentita presa in causa nonostante lei pensasse e pensi tutt'ora che il loro legame "fosse vero". "Lui ha detto che in tutte le sue storie aveva finto che erano studiate a tavolino. Ma quindi anche con me era finto? Era stata fatta per coprire qualcosa? Ho pensato di essere stata usata come copertura con la differenza che le altre lo sapevano e io invece ero all'oscuro".

Barbara D'Urso ha fatto entrare nello studio Garko che ha potuto replicare: "La storia che abbiamo avuto è stata vera. Ci siamo piaciuti e siamo stati insieme, a me Manuela è piaciuta molto".

"Ma quindi in quel momento quindi ti piacevano più le donne?" ha provocato la conduttrice. "Non è questione di momento e donne, ero preso dal Manuela, potrebbe succedere che domani mi prendo con te Barbara. Per me era una storia vera".

"Tra di noi c'era una grande sinergia, quando ci siamo baciati di nuovo sul set non è più scattata la scintilla, ma la nostra intimità e fluidità ci ha permesso di essere molto credibili e di piacere al pubblico" ha spiegato Arcuri.

"Io non l'ho mai saputo da lui, non mi ha mai detto nulla. O si vergognava oppure non voleva dirlo a me visto che c'era stata una storia vera. Lui mi ha sempre tenuta all'oscuro di tutto, le voci c'erano, ma fino a che non avevo una certezza, e la sua parola, non ci ho mai creduto" ha continuato l'attrice.

"Ma hai avuto bisogno che te lo dicessi difronte a tutti?" ha provato Garko, "Sì ho dubitato veramente, Barbara lo sa" ha concluso Manuela.