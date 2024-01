Garrison Rochelle ha un nuovo compagno: "A 68 anni non è ancora finita, anzi..."

Nel video in alto, la confessione di Garrison

Poche parole sussurrate al termine di una intervista in cui ha raccontato principalmente il suo percorso professionale. Eppure le ultime dichiarazioni di Garrison Rochelle non lasciano spazio a dubbi: il coreografo, ex volto di Amici, è di nuovo innamorato. Lo ha lasciato intendere durante il colloquio con Silvia Toffanin, oggi pomeriggio negli studi di Verissimo.

Due anni fa il coming out, oggi la notizia di un nuovo amore. "L'ultima volta che ci siamo visti", ha confidato il ballerino a Silvia Toffanin, "Ti avevo detto che avrei messo in atto uno 'stop alle telefonate'. E invece la vita ama sorprenderci e sto vivendo un periodo molto felice e tranquillo. Ma non voglio dire troppo perché non voglio rovinare questo momento. Quando sarà il momento, ti chiamerò. Voglio però dire che non a 68 anni non è finita, anzi è appena cominciata". Nessun dettaglio aggiunto sull'identità del fortunato. Ma Toffanin ci scherza su: "Mi chiamerai per l'anello. Ridendo e scherzando si dice sempre la verità".