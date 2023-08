La nuova Gatta Nera beccata con una sigaretta sospetta, guai in vista per Insegno e il Mercante in Fiera: la decisione Rai

Un video incriminato sta mettendo a serio rischio la partecipazione di Candelaria Solorzano al Mercante in Fiera. La modella sembrerebbe essere stata scelta come nuova "Gatta Nera" del programma, condotto da Pino Insegno, che andrà in onda sulla Rai. La figura della Gatta Nera aveva scatenato già molte critiche dopo le parole di Insegno che andavano a giustificare il perché non fosse stata chiamata a reinterpretare il ruolo Ainett Stephens, ma grazie ad un video che circola sui social, soprattutto su X, la situazione televisiva di questo personaggio sta diventando ancora più pruriginosa.

Giuseppe Candela, su X (ex Twitter), ha pubblicato un filmato, estratto da alcune storie Instagram, in cui si vede Candelaria Solorzano mentre si sta preparando quella che sembrerebbe essere una sigaretta 'rinforzata'. Oltre al tabacco, la 28enne argentina sembrerebbe armeggiare con una sostanza che ufficialmente non può essere identificata, ma che per molti è uno stupefacente.

Per alcuni questo video potrebbe scatenare la Rai portandola a decidere di non voler più la modella nel programma. Questa ipotesi non sarebbe poi così lontana dalla realtà infatti, secondo quanto riporta Davide Maggio, la Rai avrebbe già deciso di estrometterla dal Mercante in Fiera.

Chi è Candelaria Solorzano

Candelaria Solorzano, 28 anni, è una modella argentina che già da anni vive a Milano. È molto attiva sui social e in particolare su Instagram dove ha già oltre 70mila follower. Sul suo profilo ci sono molti post legati al suo lavoro, tra set fotografici e pose fluide. Sul social la modella condivide anche momenti del suo quotidiano tra amici, cene e vacanze.