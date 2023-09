Anche i cani molecolari cercano il gatto smarrito di Nino Frassica. La moglie accusa una vicina: "Ecco cosa ha fatto al nostro Hiro"

Si cerca ormai da giorni il piccolo Hiro, il gatto di Nino Frassica. L'animale è scomparso nel nulla a Spoleto e così la moglie Barbara Exignotis decide di ricorrere alle maniere forti: i cani molecolari. A raccontarlo è lei stessa su Instagram, dove si inquadra insieme ad uno dei volontari, lanciando pesanti accusa ad una vicina di casa, che avrebbe cacciato di casa il piccolo.

"Ormai sono passati 4 giorni e grazie a Bull, il cane molecolare dei Nasi Volanti (associazione cinofila del posto, ndr), sappiamo che è vivo e i luoghi che ha percorso", spiega Barbara. Che quindi spiega di avere ora una idea chiara di quanto potrebbe essere accaduto all'amico a quattro zampe di casa Frassica: "Tutto questo non sarebbe successo se la vicina dirimpettaia al nostro terrazzo non avesse buttato fuori da casa sua in mezzo alla strada il piccolo Hiro dopo che erroneamente è entrato nell’appartamento dell’anziana scambiandolo per il nostro. A questa individua auguro tutta la felicità del mondo a lei e alle prossime generazioni. Intanto vi ringrazio per il supporto".

Nel frattempo anche i ragazzi della zona si sono organizzari per trovare Hiro. Muniti di croccantini e giochi acquistati in un negozio per animali, hanno cercato il gattino ovunque, "sotto ogni macchina e persino dentro ai cestini della immondizia", hanno confidato. Purtroppo senza successo. Frassica - che intanto sta girando a Spoleto una nuova stagione di Don Matteo - offre ben cinquemila euro a chi riporterà a casa il gatto.