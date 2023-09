Sparito il gatto di Nino Frassica, i ragazzi organizzano squadre di ricerche in paese: il video è virale

Non si sono ancora fermate le ricerche di Hiro, il gatto di Nino Frassica smarrito due giorni fa a Spoleto, dove l'attore si trova per girare la nuova stagione di Don Matteo. Chi riuscirà a trovarlo e a riportarlo a Frassica verrà ricompensato con 5 mila euro. Al momento però non ci sono aggiornamenti positivi sul micio e purtroppo l'attore è vittima di scherzi telefonici ed è stato costretto a scriverlo anche sui social: "Smettetela con chiamate da altre regioni oppure scherzi telefonici".

La notizia ha fatto il giro del web e sono molte le persone che hanno preso a cuore la situazione e si sono messe alla ricerca del felino di razza Sacro di Birmania bianco. In queste ore sta diventato virale su TikTok il video realizzato da Jaele Fo, nipote di Dario Fo, che con un gruppo di amici si è organizzata per andare a Spoleto a cercare l'amato micio.

Il gruppetto prima si ferma a comprare cibo e un giochino con cui richiamare il gatto, poi appena arrivati a Spoleto via con la ricerca che li ha portati anche sul set di Don Matteo, in quel momento gli attori erano in pausa, i ragazzi si avvicinano a Nino e gli dicono che stanno cercando Hiro, lui li ringrazia un po' sconsolato.

Il video nonostante abbia una finalità nobile è molto divertente anche perché racconta questa piccola 'avventura' in chiave ironica: Jaele pensava di dover andare a cercare il gatto di Nino D'Angelo, "questo per farvi capire quanto non avevo capito niente", dichiara la 26enne nel voice over del filmato dimostrando grande autoironia per non aver tagliato l'errore, guardano "sotto ogni macchina" e in tutti gli scatoloni abbandonati in strada e nei cestini della spazzatura, e poi, i quattro dopo aver girato in lungo e in largo la città umbra, con i suoi numerosi sali e scendi, hanno iniziato a ironizzare su quanto fossero stanchi, così stanchi che invece di chiamare Hiro hanno iniziato a girare per il paese urlando "Nino Frassicat".