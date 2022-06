Gay pride, botta e risposta tra Elodie e Salvini

Oggi anche Roma, come tante altre città italiane, si colora di arcobaleno per il Gay pride. Madrina della parata romana Elodie, da sempre impegnata nella lotta per i diritti lgbtq, che in questi giorni ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito. Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, a chi le ha chiesto di Matteo Salvini ha risposto: "Non vorrei aprire il discorso Salvini, però quando leggo determinate cose, quando devo sentire determinate cose, mi sembra veramente assurdo. Certe cose non vorrei proprio sentirle perché stiamo parlando della base, della correttezza, di essere un essere umano corretto".

L'impegno sociale di Elodie entra spesso in conflitto con le idee del leader leghista, soprattutto sul tema omosessualità: "Credo che attraverso la mia mucia e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo - ha detto ancora Elodie - ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che penso". Parole decise che sono arrivate fino al diretto interessato. Salvini ha replicato, sempre via social, senza evitare un pizzico di vittimismo: "Sempre #colpadisalvini. A Elodie, madrina del Gay pride di Roma e brava cantante, auguro ogni bene nel lavoro e nella vita, e alle sue parole poco carine rispondo con un sorriso".

Un botta e risposta abbastanza morbido, considerando i toni usati in altre circostanze (l'ultima, lo scorso ottobre, quando venne bocciato il Ddl Zan), ma che comunque non è passato inosservato sul web.