Cos'è (e come funziona) il gem hair, l'applicatore di strass che piace alle vip

L’estate 2022 è ufficialmente momento dei revival. Dalle canotte ai pantaloni a vita bassa, spopola l’effetto nostalgia con Y2K, particolare mash up tra i trend degli anni 2000 e qualche novità 3.0. Ad infiammare Instagram nelle ultime settimane è arrivata la tendenza hair gem. Le gemme per capelli non sono altro che piccoli strass applicati liberamente mediante l’apposito accessorio tra i capelli. Un modo giocoso per illuminare la chioma estiva, perfettamente abbinato a delle bitch waves.

A far gola a tutte è l’accessorio del momento con cui ricreare l’effetto hair gem: l’ hair gem stamper, una pinza, che riesce ad applicare gli strass sulle lunghezze dei capelli. Del resto come ricorderanno le ragazze degli anni 2000 la moda della chioma brillante non è poi una novità A cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, pop star come Britney Spears, Gwen Stefani e Courtney Love, amavano impreziosire le loro acconciature, tra onde destrutturate e frisé, con punti luce simili agli strass. Una tendenza che poi è stata abbracciata nell’ultima edizione del Coachella spopolando questa estate.

Valentina Ferragni

Influencer e celebrità nostrane non riescono a fare a meno dell’hair gem. Tra le primissime a sfoggiare la tendenza del momento Valentina Ferragni che si è mostrata con il look brillante durante la Paris Fashion Week. La sorella di Chiara Ferragni sul suo profilo Tik Tok ha addirittura postato un tutorial divertente in cui con l’apposito applicatole insegna a creare il gem look: "Se sei in ritardo ma non rinunci a provare questo tool visto su Instagram".

Clizia Incorvaia

Tra le estimatrici dell’ hair gem anche Clizia Incorvaia. L’inluencer in occasione del battesimo del secondogenito Gabriele, avuto da Paolo Ciavarro, ha scelto un look scintillante per i capelli. La 41enne è apparsa splendida in topless, con gli strass tra i capelli acconciati con onde naturali.

Paola Turani

Da ultima anche Paola Turani non ha resistito all’hair gem. La modella bergamasca ha rivelato di aver prontamente comprato l’hair gem stamper con la disapprovazione del marito, l’imprenditore Riccardo Serpellini: “Visto, comprato e provato. È una figata oppure come direbbe il Serpella una cag***?! Aspetto voi!”, ha scritto la Turani a corredo del video Instagram in cui si mostra intenta a creare da sé il gem look.