Uomini e donne, Gemma resta di sasso: per Maurizio c'è un'altra

I due protagonisti del Trono over continuano a vedersi e a passare dei momenti di grandi complicità. Nonostante il suo entusiamo nel raccontare i dettagli delle loro uscite Tina non perde occasione per bacchettarla: "Hai 72 anni, ti reggi in piedi per scommessa"

Continua la frequentazione tra Gemma e Maurizio. "C'è grande complicità, stiamo molto bene insieme", racconta la Galgani dopo l'ultima uscita con il suo cavaliere. La dama torinese rivela di avere una intensa particolare con il romagnolo con il quale ha passato una nuova notte di passione.

Racconti che trovano il disappunto dell'opinionista Tina Cipollari che senza giri di parole dichiara: "Hai 72 anni, ti reggi in piedi per scommessa, che notti sfavillanti vuoi avere".

E non è la sola, anche Ursula Di Bernardo, presente in studio al fianco di Sossio, spende una parola sulla situazione: "Gemma, ti parlo da persona esterna, sembra davvero che tu hai l'innamoramento facile". Parole che non sono certo gradite dalla Galgani.

In questo tam tam di commenti Gemma assiste all'arrivo in studio di un'altra corteggiatrice per il suo Maurizio. L'uomo sottolinea come stia bene con la torinese ma al tempo stesso non le abbia dato l'esclusiva, quasi a tutelare questa sua "libertà" di aprirsi a nuove esperienze.