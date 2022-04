Uomini e Donne: Gemma Galgani sta male? Il video della puntata "sospetta"

(In alto, il video della puntata di Uomini e donne andata in onda oggi)

C'è apprensione tra i fan di Gemma Galgani, protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. Sì perché, nel corso della puntata del dating show andata in onda nel pomeriggio di oggi, la dama torinese è apparsa piuttosto giù di tono. Non solo, sono molti i telespettatori che fanno notare come la 72enne torinese sia sempre meno presente nelle puntate rispetto a quanto avveniva nei mesi passati. C'è chi già ipotizza che ci siano problemi di salute di mezzo ma c'è anche chi pensa che magari la latitanza sia dovuta a progetti professionali extra Uomini e donne che le assorbirebbero molte delle energie. Ma andiamo con ordine.

Nella puntata di oggi, Gemma è stata chiamata al centro della scena dopo un lungo periodo di assenza. Qualcuno, infatti, è arrivato in studio per conoscerla: si tratta di Giacomo, un signore che è già padre ma è rimasto single. Arrivata al centro dello studio, Gemma è apparsa poco combattiva rispetto al solito, in particolare rispetto alle accuse di Tina Cipollari, l'opinionista che non ha perso occasione per attaccare la sua storia antagonista. Non è chiaro se la storia con Giacomo avrà un proseguio, ma di certo c'è che la dama è apparsa diversa dal solito.

Tanti i tweet su Uomini e Donne, che nel frattempo è diventato trend topic su Twitter, come capita ogni pomeriggio. "ODDIO LA VOCE DI GEMMA FINALMENTE #uominiedonne", scrive qualcuno. E ancora: "Ma Gemma che fine ha fatto? Perché le puntate non iniziano più con lei? Ma non ci sono più certezze #uominiedonne"; "Che emozione rivedere gemma a centro studio quanto mi mancava".

Secondo qualcuno Gemma sarebbe giù di morale, oppure alle prese con problematiche relative alla sua salute tali da giustificare il suo umore basso e, nel contempo, la mancata presenza nelle dinamiche del programma negli ultimi tempi. "Comunque Gemma è così spenta, deve per forza esserle successo qualcosa", scrive qualcuno. "Ho letto un po' di commenti riguardanti Gemma Galgani e il suo apparire un po' spenta. Effettivamente è vero ma io credo che sia semplicemente stanca e pure scoraggiata. Anche il tipo che l'ha voluta conoscere oggi non è un granché #uominiedonne", risponde qualcun altro. Ma sono tutte supposizioni.