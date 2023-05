Temptation Island, un altro maschio in casa D'avanzo: il gender reveal del quarto bimbo

Alessandra De Angelis, ha curato ogni minimo dettaglio per il gender reveal del suo quarto figlio: festa vista mare, sulla terrazza della lussuosa Villa Aurelia, a Bacoli, (che per un periodo è stata anche casa loro) con una mega conchiglia che, terminato il countdown si è aperta con un tripudio di polvere azzurra ad annunciare l'arrivo di un altro maschietto in casa D'Avanzo. Ebbene sì, il piccolo Enea (che oggi ha 4 anni) non sarà più beato tra le donne.

Scoperto il sesso del suo quarto figlio, l'ex partecipante di Temptation Island ha voluto condividere la lieta novella con parenti ed amici. Al suo fianco il marito Emanuele D'Avanzo con il quale sta insieme da moltissimi anni e nonostante un momento difficile vissuto proprio all'interno del reality Mediaset, i due ne sono usciti più forti di prima dando vita ad una famiglia numerosa.

E c'è chi pensa che non sia questo l'ultimo gender reveal della coppia, d'altronde lei non ha nemmeno 30 anni, sono entrambi ben avviati nel mondo del lavoro e molto affiatati come coppia per cui dopo Beatrice Emma, Enea, Adria Maria (tutti con 2 anni di differenza l'uno dall'altro) e il nuovo maschietto di casa, ci potrebbe essere spazio anche per altre nuove vite.