"I miei spermatozoi avevano un problema": il racconto di Gene Gnocchi a Ciao Maschio

Sabato 25 marzo un nuovo appuntamento di Ciao Maschio va in onda su Rai 1 in seconda serata. Dopo Il Cantante Mascherato, Nunzia De Girolamo incontra nel suo studio tre ospiti uomini per discutere sul tema della puntata dedicato ai sensi di colpa. A raccontarsi sono il giurato di Ballando con le Stelle Fabio Canino, l'attore Francesco Procopio e il conduttore Gene Gnocchi, quest'ultimo protagonista dell'anticipazione della puntata che riporta una sua confessione intima.

"Quando non riesci ad avere figli, la colpa è sempre dell’uomo. Cioè, io avevo un problema che non riuscivamo ad averli e mia moglie subito: ‘Devi fare l’analisi del liquido seminale’ (…) Sono andato all’ufficio delle analisi liquidi… I miei spermatozoi avevano un problema" rivela il comico di Fidenza che poi di figli ne ha avuti cinque (Irene e Livia dall'attuale moglie; Silvia, Ercole e Marcello dal matrimonio precedente).

Insieme a lui, nel corso della puntata si parla anche del "politicamente corretto" e delle difficoltà che un personaggio come Gene Gnocchi, sempre molto pungente nelle sue battute, riscontra molto più che nel passato. "Una volta facevi una battuta tranquilla, senza problemi, adesso col politicamente corretto tu ti senti continuamente in colpa", ha raccontato: "Io prima nel mio spettacolo dicevo che ero stato personal trainer di Brunetta e che avevo sbagliato io perché gli avevo fatto fare troppa pressa. E dicevo anche che Brunetta tutti i giorni alle 9, cascasse il mondo, fa bungee jumping, cioè si lancia dal tavolo della cucina. A un certo punto mi son sentito come frenato".