Gene Gnocchi è diventato nonno, il dolcissimo scatto con il nipotino

Gene Gnocchi è diventato nonno per la prima volta a 67 anni. Il comico e commentatore sportivo, infatti, ha accolto, emozionatissimo, tra le sue braccia il suo primo nipotino mostrandosi in una versione inedita di sé, quella di nonno in uno scatto che ha subito sciolto il cuore di tutti. Gene, infatti, che siamo soliti apprezzare per l e sue battute pungenti, la sua simpatia e quell'amore per il calcio che l'ha reso uno dei commentatori più riconoscibili, ha pubblicato una foto, sul suo profilo Instagram, che lo vede coccolare il suo nipotino, un maschietto che porta un nome davvero speciale.

A svelarlo è proprio lui, nella scritta di commento alla foto in questione dove rivela che, il piccolino ha il suo stesso nome. "I due Eugenio, nonno e nipote. Emozione” sono le parole di Gene che hanno commosso tutti e accompagnato quella dolcissima immagine di nonno Gene che tiene in braccio, con grande tenerezza, suo nipote Eugenio.

Il figlio di Gene Gnocchi, infatti, ha deciso di rinnovare il nome di suo padre, Eugenio, e chiamare il piccolo Eugenio proprio come il nonno anche se, per ora, non si sa ancora quale dei figli del comico gli abbia fatto questo grandissimo regalo.

In tantissimi del mondo dello spettacolo, oltre che i fan, ci hanno tenuto a fare gli auguri al neo-nonno commentando il suo post Instagram com parole d'affetto. Tra i tanti anche Michele Cucuzza, Marcello Cirillo e Tommaso Labate.