La luna di miele (da sogno) dei genitori di Fedez: le foto in Arabia

Dopo un periodo particolarmente difficile, è opportuno prendersi del tempo per ricaricare le batterie. Lo sanno bene Anna Maria Berrinzaghi e Franco Lucia, ovvero i genitori di Fedez, che sono volati ad Abu Dhabi, nel paradiso degli Emirati Arabi, per riprendersi dopo lo spavento dettato dalla malattia del figlio, operato due settimane fa di tumore al pancreas. Una vera e propria (seconda) luna di miele dopo anni di matrimonio e documentata via social.

"Sole Mare Caldo", scrive Annamaria, che su Instagram si fa chiamara Tatiana, non appena la coppia mette piede in spiaggia. Per i due, è il momento del relax: pranzi in riva al mare e tintarella. La location è pazzesca ma lo stile è all'insegna della semplicità: niente piatti gourmet per i due, che si "accontentano" di birra e frittura di pesce. Un tenore di vita ben lontano da quello sfoggiato invece dalla famiglia di Chiara Ferragni, moglie di Fedez, abituata al prestigio di un certo tipo di locali.

Chi sono i genitori di Fedez, che si sono "re-inventati" per il figlio

Da sempre legati al figlio, sempre pronti a supportarlo nella buona e nella cattiva sorte, Annamaria e Franco sono molto legati a Fedez. Tanto che, negli ultimi anni, la mamma si è re-inventata manager del ragazzo proprio per seguire con attenzione la delicatezza dei suoi affari. Ex orafo, il papà Franco Lucia è altrettanto presente nella vita di Fedez, Chiara, Vittoria e Leone, e spesso delizia la famigliola con succulenti piatti, essendo lui appassionato di cucina.

Ma ora è il momento di una pausa. E' il momento di relax in Arabia.