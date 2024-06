Geolier, la dedica all'ex fidanzata al Maradona di Napoli: "Gli amori non finiscono mai"

È stato un concerto pieno di emozioni quello di Geolier allo stadio Maradona. Ieri sera il cantante si è esibito davanti alla sua Napoli, con ospiti importanti come Gigi D'Alessio, Luché, Tony Effe, Mavi Gagliardi e Mv Killa e una tribuna vip piena, dove si sono visti Stefano De Martino, Giulia De Lellis, Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus.

Tra i momenti più toccanti la dedica che Geolier ha fatto all'ex fidanzata Valeria D'Agostino, a cui è stato legato per più di due anni. La loro storia è finita da poco, come annunciato dal rapper con grande sofferenza. È stata una decisione dolorosa che non cancella i profondi sentimenti.

Prima di cantare "Si stat tu", scritta per lei - come tanti altri brani - Geolier ha parlato a cuore aperto: "Il prossimo pezzo l'ho dedicato a una persona molto importante, essenziale nella mia vita artistica e personale. A Napoli si dice 'È a femmena ca t fa omm" (è la donna che ti rende uomo). Un amore che purtroppo è finito, ma gli amori non finiscono mai. L'amore è un amore, sempre. Dedicatelo alla persona che amate, come ho fatto io".

Chi è Valeria D'Agostino, ex fidanzata di Geolier

Valeria D'Agostino, nota come VD'A sui social, su Instagram ha un seguito di 336mila follower. Prima della fine della loro relazione sul suo profilo si trovavano diverse foto di coppia, ma ora tutti i suoi post sono stati rimossi. Qualche tempo fa si era parlato di un flirt tra Geolier e Maria Esposito, l'attrice che interpreta Rosa Ricci nella fortunata serie tv Mare Fuori nonché una dei protagonisti del video ufficiale di I p’ me, tu p’ te, ma i diretti interessati hanno smentito ogni insinuazione.