Geolier torna single: "Una rottura difficile da superare"

Se la vita professionale di Geolier sta attraversando un momento d'oro con il successo del suo Dio lo sa (uscito il 7 giugno e già disco d'oro), quella privata sta subendo le conseguenze della fine di una storia d'amore importante. "È stata la cosa più difficile da superare, perché io ero abituato a vivere in quel modo" ha raccontato il cantante napoletano, al secolo Emanuele Palumbo, in un'intervista a Esse Magazine parlando della storica fidanzata Valeria D'Agostino a cui ha dedicato canzoni e strofe piene d'amore.

Il rapper ha aperto le porte della sua nuova villa di Pozzuoli a Esse Magazine e, parlando del nuovo album, ha confessato: "L'amore è sempre stato presente nella mia vita, c'è nel disco perché è quello che ho vissuto... La rottura. È stato più quello che altro. Ero abituato a vivere in quel modo da sempre". E su una probabile nuova relazione, il cantante ha aggiunto: "Si può amare una sola persona nella vita, ma non è che poi non ami più. Ami in modo diverso. Per il momento non cerco quel tipo di attenzioni, anzi mi danno quasi fastidio, ma credo che non potrei stare con una ragazza che non sia di Napoli. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo".

Chi è Valeria D'Agostino, ex fidanzata di Geolier

Valeria D'Agostino, nota come VD'A sui social, su Instagram ha un seguito di 336mila follower. Prima della fine della loro relazione sul suo profilo si trovavano diverse foto di coppia, ma ora tutti i suoi post sono stati rimossi. Qualche tempo fa si era parlato di un flirt tra Geolier e Maria Esposito, l'attrice che interpreta Rosa Ricci nella fortunata serie tv Mare Fuori nonché una dei protagonisti del video ufficiale di I p’ me, tu p’ te, ma i diretti interessati hanno smentito ogni insinuazione.