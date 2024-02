Geolier e il jet privato per fare Napoli-Sanremo: la foto della polemica (che poi ha cancellato)

Mancano pochissime ore all'inizio di Sanremo e le prime polemiche già alimentano il dibattito social. Prima l'invito di Amadeus a Jannik Sinner che ha diviso l'opinione pubblica e ha fatto anche un po' arrabbiare la federazione tennis italiana, infatti il direttore artistico del Festival si è trovato costretto a fare dietrofont, e poi ecco che Geolier pubblica una foto di lui comodamente sdraiato su un sedile di quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti un jet privato.

Il rapper napoletano nell'ultimo anno ha dominato le classifiche musicali italiane e per averlo al Festival Amadeus, come lui stesso ha spiegato in conferenza stampa, ha modificato il regolamento affinché potesse gareggiare con una canzone interamente scritta in napoletano.

Geolier forse non immaginando che lo scatto avrebbe creato una tale reazione l'ha condivisa sul suo profilo Instagram, dopo i primi commenti negativi ha deciso di rimuoverla, ma a notarla non erano stati solo i suoi follower e hater ma anche Selvaggia Lucarelli. La blogger ha ricondiviso lo scatto su Instagram e il caso è diventato di portata nazionale.

A corredo del post in cui veniva mostrato l'interno del jet privato, che ha utilizzato per la tratta Napoli-Sanremo, Geolier, nome d'arte di Emanuele Palumbo, aveva scritto "Sto a Sanrem". La polemica intorno a questa scelta nasce dalle emissioni di carbonio che sono generate dai jet privati. Nell'ultimo anno sono stati moltissimi i vip, come i membri della famiglia Kardashian ma anche Drake e Taylor Swift, che hanno ricevuto critiche per i loro spostamenti di lusso.

Al momento il rapper ha preferito non commentare l'accaduto, chissà se dopo la finale, visto che è considerato uno dei papabili tre, romperà il silenzio sulla questione.