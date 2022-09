George e Charlotte al funerale della Regina Elisabetta: le immagini commoventi

Oggi gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Londra per i funerali della Regina Elisabetta. Presenti capi di stato e teste coronate, e ovviamente la famiglia reale inglese al completo sta accompagnando la sovrana in questo lungo ultimo viaggio.

La presenza di George e Charlotte

A destare attenzione e soprattutto grande commozione è stata la presenza dei due pronipoti di Sua Maestà, figli di William - l'erede al trono - e Kate: George, 9 anni, e la sorella Charlotte, 7. Il figlio minore dei principi di Galles, Louis, 4 anni, non ha invece preso parte alla cerimonia. I bambini sono apparsi in abiti scuri, come impone il dress code inglese durante un lutto. Il primogenito indossava un abito blu navy con una cravatta nera, mentre Charlotte un cappotto nero con cappello a tesa larga corredato da un fiocco. Sul petto appuntata una spilla di diamanti. George e Charlotte hanno viaggiato in auto con i genitori, per poi trasferirsi in macchina con Kate Middleton e la regina consorte Camilla durante il corteo funebre. George e Charlotte nonostante la giovane età sembravano cogliere l’importanza e la tristezza della giornata. In particolare Charlotte è apparsa emozionata, rassicurata da mamma Kate che le ha stretto la mano.

La decisione di William e Kate

La presenza dei principini al funerale ha costituito una vera e propria sorpresa, infatti non era certo che i due bambini prendessero parte alla cerimonia. Come ha riportato una fonte al Daily Mail William e Kate hanno riflettuto “a lungo e intensamente” se far partecipare i figli maggiori all’addio alla bisnonna. Tuttavia dopo che George e Charlotte hanno preso parte alla commemorazione del bisnonno Filippo a marzo, i genitori hanno ritenuto che avrebbero saputo affrontare anche il funerale di Elisabetta. “Come genitori, ovviamente, hanno riflettuto a lungo e intensamente sul fatto che i loro figli dovessero accompagnarli”, ha riferito un insider alla testata britannica, aggiungendo: “Certo che il piccolo Louis è troppo giovane, ma pensano che George e Charlotte siano all’altezza”.

La nuova vita dei principi di Galles

In effetti i due principini sono apparsi all’altezza del ruolo, rispettosi ed attenti. La scomparsa della regina Elisabetta arriva in un periodo particolare della vita dei piccoli Windsor. William e Kate si sono infatti di recente trasferiti ad Adelaide Cottage nel parco del castello di Windsor, dove Sua Maestà trascorreva la maggior parte dell’anno, ed i bambini hanno iniziato qui una nuova scuola. Katherine ha riferito che il principe George ha una maggiore comprensione della morte del loro “Gan-Gan”, come i piccoli chiamavano affettuosamente nonna Lilibet. Il principe William ha aggiunto che, nonostante le cerimonie solenni del periodo di lutto, la coppia sta cercando di “mantenere tutto costante” per i tre figli.