Ecco cosa faranno George, Charlotte e Louis per Halloween

Manca sempre meno ad Halloween, ed anche i piccoli di Casa Galles si apprestano a festeggiare. Infatti nel Regno Unito, come nel resto del mondo anglosassone, la spaventosa celebrazione è molto sentita, per la gioia dei più piccini. A quanto pare anche i tre figli di William e Kate amano festeggiare Halloween, come rivelato dalla nonna dei bambini, Carole Middleton, mamma di Kate.

L’azienda dei nonni Middleton

I genitori della principessa di Galles nel 1987 hanno fondato Party Pieces, azienda specializzata in decorazioni per feste. Sul profilo Instagram della società i Middleton danno suggerimenti e spunti per ogni celebrazione, e Halloween non poteva di certo fare eccezione. Carole e Michael Middleton nei loro post spesso raccontano come amano festeggiare nelle varie occasioni con i loro nipotini. I due non sono solo solo nonni di George, Charlotte e Louis, ma anche dei figli di Pippa, i piccoli Arthur, James e Rose.

Il programma di Halloween

Nonna Carole per questo Halloween ha in serbo un programma davvero speciale per i sei nipotini, come rivelato sul profilo di Party Pieces. “Halloween è un momento clou dell'autunno per me”, ha scritto la signora Middleton su Instagram, aggiungendo: “Riesco ancora a ricordare il divertimento e le paure della mia infanzia; la possibilità di travestirmi, decorare zucche e fare dolcetto o scherzetto!”

A tal proposito la mamma di Kate non vede l’ora di rendere speciale questa festa per i suoi nipotini. “Ho persino coltivato le mie zucche quest'anno, quindi non vedo l'ora di decorarle con i miei nipotini”, ha aggiunta la donna. Insomma dovremo immaginarci George, Charlotte e Louis insieme ai cuginetti, armati di posate e candele intenti a creare le tradizionali jack o lantern, coadiuvati da nonna Carole.

La nuova vita nel Berkshire

Del resto non è difficile, visto che William e Kate, nonostante il ruolo che attende i tre figli sono decisi a fargli vivere una vita quanto più semplice e comune possibile. La famigliola si è di recente trasferita a Windsor dove i tre bambini hanno iniziato una nuova scuola. Ma non solo, una scelta che permette ai Galles anche di essere maggiormente vicini ai genitori di Kate, che vivono a Bucklebury, proprio nel Berkshire. A quanto parte George, Charlotte e Louis, potranno essere coinvolti in divertenti attività da nonna Carole, che ama intrattenere i nipotini con le sue decorazioni.