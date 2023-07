George Clooney: in affitto la villa sul lago di Como, per una cifra impressionante

Villa Oleandra, la spettacolare villa di George Clooney sulle sponde del lago di Como, sta per essere messa in affitto per eventi esclusivi. Pare che la notizia abbia messo in allarme i più quotati operatori del settore, tra i quali il wedding planner Enzo Miccio che, pare stiano già facendo la fila per capire come accaparrarsi la super location.

Le voci sull’intenzione di George Clooney di affittare la casa sul lago girano da un po’ e hanno trovato negli ultimi giorni conferma dagli osservatori che hanno notato girare intorno alla proprietà i più noti addetti ai lavori del settore degli eventi di lusso.

La villa, in stile liberty, è circondata da un ampio parco con una grande fontana, una piscina interrata e un campo da tennis. George Clooney e sua moglie Amal ospitano puntualmente molti amici in questa meravigliosa location, e la mettono a loro disposizione per brevi vacanze e fughe romantiche. Di lì sono passati tanti colleghi di Hollywood, anche perché Villa Oleandra garantisce privacy a prova del più scaltro paparazzo.

Per quanto riguarda il canone d’affitto si parla di una cifra davvero da capogiro, che si aggirerebbe intorno ai 30000 euro al giorno.

In passato si erano rincorse voci che vedevano l’attore in procinto di vendere la sua amata casa sul lago di Como. Il che sarebbe un buon affare visto che, dal momento del suo acquisto, risalente al 2002, secondo i bene informati, il valore della proprietà sarebbe addirittura decuplicato.

In realtà i Clooney non sembrano volersi separare definitivamente da Villa Oleandra tanto che, da qualche giorno, sono arrivati sulle sponde del lago di Como insieme ai loro figli, Ella e Alexander, per godersi qualche giorno di relax.

Un’abitudine, quella della vacanza in Italia, a cui la famiglia Clooney non vuole rinunciare, nonostante i periodi di soggiorno siano più brevi che in passato, anche dato il recente acquisto di una villa tra i boschi della Provenza in cui l’attore, la moglie e i figli hanno passato la prima parte dell’estate. Mettere villa Oleandra in affitto sarebbe dunque un’ottima soluzione per ‘farla vivere’ e per averla comunque sempre a disposizione quando la nostalgia per lo splendore del paesaggio del lago di Como chiama.