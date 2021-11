George Clooney e l’incidente in moto: "Ero a terra e alcuni mi filmavano per un like sui social"

Era l’estate del 2018 quando George Clooney, in Sardegna per girare la serie Hulu Catch 22, fu vittima di un incidente. L’attore e regista stava percorrendo la strada statale in località Costa Corallina, in provincia di Olbia, quando la sua Harley Davidson si scontrò con una vettura provocando lo schianto sull’asfalto. Se a livello fisico fortunatamente non furono riscontrate gravi ripercussioni - i medici diagnosticarono solo un lieve trauma ad un ginocchio - dal punto di vista psicologico l’episodio fu molto angosciante per Clooney che oggi lo ricorda con grande sofferenza.

“Aspettavo che il mio interruttore si spegnesse. Pensavo che fosse l'ultimo minuto della mia vita” confida oggi l’attore 60enne al Sunday Times, ammettendo di pensare ancora a quei tragici momenti e alla paura di non sopravvivere e di non riabbracciare più la moglie Amal Alamuddin e i figli, i gemellini Ella e Alexander che allora avevano solo un anno: “Credevo che non li avrei rivisti”.

George Clooney filmato sull’asfalto dopo l’incidente

Passati due anni e mezzo dall’incidente, oggi George Clooney si racconta demoralizzato al pensiero di ciò che accadde negli istanti subito successivi allo schianto, quando si vide a terra filmato dalle persone che si trovarono intorno a lui. “Se sei sotto gli occhi del pubblico, ciò di cui ti rendi conto mentre sei a terra pensando che sia l’ultimo minuto della tua vita è che, per alcune persone, sei solo intrattenimento per la loro pagina Facebook”, è la sua considerazione: “Sono una persona piuttosto positiva, ma questo evento mi ha mostrato chiaramente che sei davvero qui solo per il loro divertimento”.

Dopo quel giorno, George Clooney ha promesso alla moglie che non avrebbe più guidato una moto e la sua Harley Davison è stata venduta per beneficenza.