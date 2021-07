Maltempo, il fango raggiunge la villa di George Clooney: "A Laglio è peggio di quello che pensavo"

L’ondata di maltempo dei giorni scorsi che ha procurato gravi danni a Laglio, in provincia di Como, ha interessato anche Villa Oleandra, l’abitazione italiana di George Clooney. Una distesa di fango, tronchi e detriti hanno bloccato la porta d’ingresso della casa dell’attore americano e raggiunto il balcone al primo piano.

Clooney è uscito sul lungolago mercoledì pomeriggio e si è fermato a parlare con i volontari che hanno spalato il fango per tutto il giorno. "È molto peggio di quello che pensassi", ha detto in inglese al Tg1: "A Cernobbio la situazione è molto grave e a Laglio anche peggiore. Ho parlato con il sindaco, ci sarà un sacco di lavoro, ci vorranno milioni di dollari, ma questa città è forte, reagirà e tornerà meglio di prima. Questa è una città molto resiliente".

Sul lago di Como la statua simbolica in onore di George Clooney

Villa Oleandra, dimora settecentesca, è ormai un autentico punto di riferimento del jet set internazionale da quando George Clooney, nel 2002, ha scelto il paese di Laglio posto sulla sponda occidentale del Lago di Como per trascorrere le sue vacanze, talvolta in compagnia di altre celebrità di Hollywood. La presenza di Clooney ha portato un po’ di trambusto nella piccolissima cittadina, diventata meta di paparazzi, fan e semplici curiosi, al punto che il Comune ha approvato un regolamento ad hoc a tutela della privacy dell’attore che vieta la sosta delle persone nelle immediate vicinanze dell’ingresso della villa (anche via lago). L’ordinanza ovviamente non riguarda i residenti del paesino comasco.

All’attore nei giorni scorsi è stata dedicata una scultura in marmo di Carrara, simbolo della realtà personale e della finzione del ruolo interpretato, che il divo americano avrebbe apprezzato, siglando ancora di più il suo già solido rapporto con il lago e la città di Laglio.