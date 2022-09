George a 9 anni studia da principino modello: il curioso dettaglio rivelato da mamma Kate

Baby George ha solo 9 anni, ma pare che l’erede al trono sappia già fare qualcosa che non riesce bene a tutti gli uomini. Sembrerebbe infatti che il primogenito di William e Kate, da bravo principino, sia un asso ad annodare la cravatta. Il curioso dettaglio è stato rivelato da mamma Catherine durante la prima visita fatta con il marito in Galles, da quando hanno acquisito i nuovi titoli per volontà di re Carlo III.

La visita in Galles di William e Kate

I due principi, che col Galles, hanno un legame speciale, hanno ricevuto una calorosa accoglienza dai sudditi. La visita di William e consorte è infatti cominciata a Anglesey, nel nord-ovest del paese, dove i due hanno vissuto i primi mesi da novelli sposi nel 2010 e accolto il primogenito George. La coppia viveva nella cittadina poiché all’epoca William lavorava come pilota di elicotteri con la Royal Air Force.

Dopo essere passati per il loro luogo del cuore, i due reali si sono diretti nella città costiera di Swansea, per visitare una chiesa trasformata in banco alimentare destinato ai più bisognosi. Qui William e Kate si sono intrattenuti con i piccoli sudditi.

La rivelazione di mamma Kate

La Midlleton ha rivolto le sue attenzioni ad un bambino in uniforme scolastica. La principessa di Galles ha chiesto al piccolo se avesse fatto da solo il nodo della cravatta. Il giovane suddito ha confermato, e mamma Kate si è lasciata allora andare ad una dolce dichiarazione sul primogenito: “Ben fatto! Ho insegnato a fare il nodo della cravatta anche George perché ora deve indossare una cravatta a scuola”, ha raccontato la moglie di William.

George, insieme ai fratelli Charlotte e Louis, l’8 settembre ha cominciato una nuova scuola. Dopo il trasferimento della famiglia a Windsor i tre principini hanno iniziato a frequentare la Lambrook School, vicino ad Ascot, nel Sud dell’Inghilterra. Come nella gran parte delle scuole inglesi gli studenti indossano delle uniformi. Uno chemisier carta da zucchero per le ragazze, come quello sfoggiato da Charlotte, mentre per i maschietti, bermuda blu e camicia bianca.

George e Louis nel primo giorno di scuola hanno vestito la divisa maschile, tuttavia senza cravatta. L’uniforme verrà arricchita con l’accessorio ed un golf a partire dall’autunno e George pare si prepari già da sé. Del resto non è la prima volta che il principino indossa una cravatta. Il bambino aveva sfoggiato l’accessorio già durante il Giubileo di Platino della bisnonna e poi durante i funerali della stessa sovrana, apparendo elegantissimo in un completo blu navy.