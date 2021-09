Georgette Polizzi, influencer affetta da sclerosi, è incinta: "Grazie alla procreazione assistita"

"Quanto ho immaginato questo momento. Solo le mie notti insonni con le mani sul cuore lo sanno". Comincia così il post con cui Georgette Polizzi conferma di essere incinta di Davide Tresse. La giovane stilista, diventata famosa dopo la partecipazione in coppia a Temptation Island ed affetta da sclerosi multipla, ha fatto ricorso alla procreazione assistita. "Il/la nostro/a piccolo/a verrà cresciuto/a dall’amore e non dalla malattia", aggiunge.

"Io mamma grazie a procreazione assistita, ma la sclerosi non c'entra"

È stato un percorso lungo, quello di Georgette, 39 anni, "fatto di sofferenze vere, pianti, cicatrici, dolori fisici, sacrifici". Un percorso che l'ha portata a ricorrere alla procreazione assistita: "Sono mamma di una blastocisti espansa di un percorso di PMA e non me ne vergogno. Ho letto tante cose, in questi due giorni, alcune mi hanno fatto molto male. Sappiate che è l’infertilità che avvicina una coppia a questo percorso, non la sclerosi multipla".

La felicità è alle stelle. "Chi mi segue sa quanto ho desiderato tutto questo e quanto ho lottato per riuscire a realizzare il nostro sogno - prosegue - Oggi fragile come non mai sono qui a dirvi che io e il Momo diventeremo genitori. Questo giorno è arrivato ed io non ci credo ancora. Ho sempre sostenuto che i miracoli si avverano solo se ci credi e oggi siamo qui emozionati come due bimbi a dirvi che arriverà il nostro miracolo".

La fama grazie a Temptation Island

A rivelare la notizia della gravidanza, giorni fa, era stato un settimanale di cronaca rosa, ma fino ad oggi l'ex concorrente di Temptation aveva preferito mantenere massimo riserbo sulla notizia. L'anno scorso le nozze con Tresse, con cui raggiunse la fama grazie alla partecipazione al reality show prodotto da Maria De Filippi.