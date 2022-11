Georgette Polizzi in ospedale, lo sfogo dopo i controlli: "Non voglio essere malata"

È una riflessione profonda e spontanea quella che Georgette Polizzi affida all'ultimo post Instagram. L'argomento è la sclerosi multipla che da circa quattro anni segna la sua vita tra cure, esami e controlli necessari per monitorare il suo stato. Lo scorso marzo la nascita della figlia tanto desiderata da lei e dal marito Davide Tresse ha portato gioia e speranza, ma qualche tempo dopo è ripreso l'iter medico con tutte le implicazioni emotive che oggi sono oggetto del suo post.

"Ebbene sì anche questa è andata. I miei soliti effetti collaterali hanno preso il sopravvento ma santo antistaminico ha placato tutto" ha esordito l'imprenditrice a corredo di una foto che la mostra presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza dove si è sottoposta agli esami di routine. Poi lo sfogo sincero, dettato dalla stanchezza di dover affrontare le ripercussioni dovuti alla malattia: "Oggi per la prima volta dopo tanto tempo ho accusato il fatto di avere questa patologia. Mi sono svegliata e ho detto al momo "Io non voglio essere malata". Sono consapevole che detta così può essere una frase non facilmente digeribile, ma oggi va così".

E ancora: "Ho sempre condiviso con voi la parte più vera di me, e oggi faccio altrettanto dicendovi che ho il nervoso. Che vorrei che lei non vivesse dentro di me. Vorrei non dover continuare a fare esami su esami, risonanze, visite, controlli, terapie, interventi terapeutici quando si sveglia" ha proseguito confidando il desiderio di vivere "senza dolori, parestesie e quella stanchezza assurda che ti causa, quella stanchezza che dopo una rampa misera di scale ti provoca quel fiatone che ti toglie il fiato e ti sembra di morire".

Migliaia i supporti virtuali per lei arrivati con un cuore da parte di amici e follower che da sempre la supportano e la incoraggiano in questa difficile circostanza.