Georgette Polizzi è diventata mamma: il suo "miracolo" dopo la malattia

Georgette Polizzi è diventata mamma. L'influencer, da tempo affetta da sclerosi multipla, lo ha annunciato su Instagram, dove ha condiviso la prima foto della bambina: "21 marzo, primo giorno di primavera, ore 8:50, il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo - ha scritto poco dopo il parto - I nostri cuori scoppiano di gioia".

E' il primo figlio per Georgette e il marito, Davide Tresse, che nello scatto social si baciano mentre lei tiene in braccio la bimba. Ha sempre sognato di diventare mamma Georgette, anche quando la malattia non le lasciava molte speranze in merito. Così ha deciso di ricorrere alla fecondazione assistita e non ne ha mai fatto un mistero: "Ho intrapreso questo percorso ormai due anni fa, perché sono stata costretta a interrompere un farmaco che combatteva la bastarda e mi faceva sentire bene, per sostituirlo con uno compatibile con un'eventuale gravidanza ma che mi devasta fisicamente - aveva fatto sapere in un'intervista, poco prima di restare incinta - In questo percorso ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare: ho letto di tutto su internet e mi sono iscritta anche a dei forum, esami su esami, sono passata dall'avere il cassetto pieno di medicinali generici all'averlo pieno di siringhe".

Fondamentale in questo percorso il sostegno del marito Davide, da anni accanto a lei e insostituibile compagno di vita. Da oggi per loro inizia un'altra straordinaria avventura e sono tanti gli amici e i follower - che in queste ore sui social li stanno inondando di auguri - a fare il tifo per questa splendida nuova famiglia.

Il post pubblicato da Georgette Polizzi