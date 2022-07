Georgette Polizzi: "Credevo che mio padre fosse morto, così quel giorno è tornato nella mia vita"

Georgette Polizzi ha condiviso con i follower tutti i dettagli di un episodio molto delicato della sua vita, per 37 anni segnata dall'assenza del padre mai conosciuto, a lungo creduto morto e poi, all'improvviso, ricomparso nella sua quotidianità. L'ex protagonista di Temptation Island, da poco diventata mamma di Sole frutto dell'amore per il suo Davide Presse, ha raccontato i dettagli della vicenda sui social dopo l'intervista nel programma Seconda vita, a partire da quel messaggio ricevuto su Instagram poco dopo l'uscita del suo libro autobiografico.

Georgette parla del padre

Georgette, che in questi anni ha sempre affrontato con coraggio gli stati d'animo dovuti alla sua convivenza con la sclerosi multipla, è stata abbandonata dal padre quando era una bambina e per anni ha vissuto senza sapere chi fosse. Poi, un giorno, un primo messaggio, una telefonata e il crollo delle sue certezze: "Credevo fosse morto, ma ho scoperto poi essere vivo, in 37 anni di vita non aveva mai voluto sapere né capire chi ero. Sono crollata in un baratro. Ha iniziato ad entrare nella mia vita in modo prepotente […]. Lui era una persona molto ricca, a maggior ragione ero ancora più arrabbiata, perché non aveva giustificazioni per essere sparito" ha raccontato.

Poco dopo l'uomo è morto e per lei un nuovo sconforto da fronteggiare: "Quando è mancato ho pianto le pene dell'inferno, non trovavo giusto che la vita mi mettesse i bastoni tra le ruote per l’ennesima volta", ha aggiunto Polizzi spiegando di aver scoperto in seguito che il padre era proprietario di una struttura in Camerun, ma di non aver voluto nulla da lui. "Io non ho voluto niente, zero, ho sempre fatto da sola. Ho chiuso una porta molto grande" ha detto ancora la donna, oggi felice della sua condizione di imprenditrice, mamma e moglie forte dei suoi affetti più veri.