"La bastarda è di nuovo dentro di me". Georgette, incubo sclerosi multipla dopo il parto

Georgette Polizzi è diventata mamma lo scorso 21 marzo. La gioia per la nascita della piccola Sole, a lungo desiderata insieme al marito Davide Tresse, riempie la vita dell'imprenditrice che da anni lotta contro la sclerosi multipla, malattia rimasta sullo sfondo di questi ultimi meravilgiosi nove mesi, ma tornata adesso a farsi sentire. Ne ha parlato nelle scorse ore ai suoi follower: "Vado a letto con un velo di tristezza", ha scritto tra le storie Instagram: "In questi nove mesi sono stata tropppo bene, la bastarda mi ha dato tregua e non ho mai sentito la sua presenza a tal punto che alcune volte mi "dimenticavo di lei". Domani sedermi su quella sedia per ore e ore mi ricorderà che lei invece è dentro di me. Spero che le ore passino in fretta dandomi la possibilità di tornare a casa dalla mia Bimba per dimenticarmi tutto".

E puntuale, a qualche ora dagli ultimi aggironamenti, ecco arrivare il post: con una foto scattata nell'ospedale San Bortolo, a Vicenza, Georgette ha raccontato di aver terminato il ciclo di terapia previsto. "E anche questa volta abbiamo vinto. La prima parte è andata" ha si legge nella didascalia dove spiega di aver avuto qualche leggero effetto collaterale gestito con l’antistaminico: "Ma tutto è andato per il meglio. Ora mi attende la seconda parte il 21. (Sempre il 21 nella mia vita)", aggiunge per poi ringraziare il reparto sclerosi multipla dell’ospedale.

"Comunque mentre ero qui mi sono arrivate le foto da casa e Sole ha perso il moncone ombelicale, io super emozionata perché è uno step importante" aggiunge concludendo: "Ora corro a casa da lei. Grazie per tutti i vostri messaggi , grazie perché siete la mia tribù di pollini di cuore". E loro, gli utenti che in oltre 670mila la seguono sui social, sono lì a fare sempre il tifo per lei.