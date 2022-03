Georgette Polizzi, la sclerosi multipla e il "parto terrificante"

"E' stato terrificante". Così Georgette Polizzi torna a parlare del parto della piccola Sole, avuta il 21 marzo dal marito Davide Tresse. Il motivo è legato alla malattia di cui soffre da circa quattro anni, la sclerosi multipla. Un incubo che è tornato ad affacciarsi proprio in quello che, per ogni mamma, è forse il momento più bello della vita.

"Il parto è stato molto duro", ha confidato Georgette a pochi giorni dalla nascita della bambina, nata grazie alla PMA (procreazione medicalmente assistita). Un cesareo, quello a cui si è sottoposta l'imprenditrice, nota per aver partecipato a Temptation Island in coppia col compagno. Nessuna complicazione a livello fisico, sia chiaro, ma la mente è andata alla patologia di cui soffre la donna. Nel momento in cui è stata sottoposta infatti all'anestesia spinale, è iniziato l'incubo.

Tutto, in quella situazione, le ricordava la sclerosi multipla: dalla posizione in cui è stata messa per ricevere l'anestesia all'effetto della spinale. "Il problema è quando la spinale ha iniziato a fare effetto e non sentivo più niente dal seno in giù - ha rivelato - esattamente come quando la sclerosi ha fatto il suo esordio e provavo a muovere le gambe e non riuscivo".

Proprio ieri, Georgette ha festeggiato una settimana di vita della bimba: "Una settimana di te", ha scritto su Instagram. "Una settimana nella quale sono risorta dalle ceneri del passato. Tu mi hai dato un respiro di vita, quel respiro di vita che non si può spiegare. Grazie a te tutto ha senso".