Georgette Polizzi si sfoga: "La procreazione assistita, la Sla e un cassetto pieno di siringhe. Ma guai a sentirsi sbagliati"

"Non ascoltate gli altri, il percorso è solo vostro. Non mollate se ai primi tentativi va male, perché come dice la mia amica, una rondine non fa primavera". Scrive così Georgette Polizzi in un post in cui decide di raccontare per la prima volta al pubblico la sua esperienza con la procreazione assistita. Ex concorrente di Temptation Island e designer di moda, la 38enne è affetta da sclerosi multipla, malattia contro cui sta combattendo col sostengo del marito Davide Tresse.

Georgette Polizzi e al procreazione assistita

"Ho intrapreso questo percorso ormai due anni fa - scrive Georgette - perché sono stata costretta a interrompere un farmaco che combatteva la bastarda e mi faceva sentire bene, per sostituirlo con uno compatibile con un’eventuale gravidanza ma che mi devasta fisicamente. In questo percorso ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare: ho letto di tutto su internet e mi sono iscritta anche a dei forum, esami su esami , sono passata dall’avere il cassetto pieno di medicinali generici all’averlo pieno di siringhe".

Il messaggio di Georgette è destinato a tutti coloro che si stanno trovando ad affrontare la stessa situazione. L'incoraggiamento è a non lasciarsi sopraffare dalla frustrazione. "Ho anche scoperto che il pensiero comune di chi affronta questo percorso, è quello di sentirsi sbagliato. Io invece vi dico: NON SIETE SBAGLIATI".

Come sta oggi Georgette Polizzi: la Sla e il supporto di Davide Tresse

Fondalmentale in questo percorso il sostegno del marito Davide, sposato l'anno scorso e noto per aver partecipato con lei a Temptation nell'edizione del 2016. "Non soffrite se chi è vicino a voi corona il suo sogno facendo la cosa più naturale al mondo, l’amore. Quando voi due vi troverete a discutere pesantemente, ricordate il perché state combattendo".

Ma come sta ad oggi la giovane influencer? Stando all'ultimo referto pubblicato nel mese di luglio e redatto dall'ospedale San Bortolo di Vicenza, città in cui è residente, la situazione sarebbe stabile. "Oggi mi hanno comunicato che l’esito della risonanza cerebrale e spinale che ho fatto a metà giugno è... NEGATIVO, quindi “lei” sta dormendo - ha confidato - Questa risonanza ha più valore per me, rispetto alle altre, perchè sto facendo da mesi un percorso terapeutico importante. Le lesioni che ho sono tante ma io ho deciso di colorarle. E ora dico solo: “shhhhh continua a dormire “bastarda”!".