Elisabetta Canalis, il giovane fidanzato rompe il silenzio: "Lei 14 anni più grande. Non è facile, ma..."

Le pagine di gossip avevano mostrato una certa curiosità fin dall'inizio, ma lui non si era mai voluto esporre. Adesso, invece, ha rilasciato la sua prima intervista a Diva&Donna parlando della relazione con la fidanzata, Elisabetta Canalis. Lui è Georgian Cimpeanu. Personal trainer, coach, campione di kickboxing, orignario della Romania ma ormai romano d'adozione. Dopo aver frequentato la facoltà di Scienze Motorie all'Università di Tor Vergata, Cimpeanu si è avvicinato allo sport diventando poi famoso con il soprannome di Iceman.

La prima intervista del fidanzato di Elisabetta Canalis

Georgian ed Elisabetta fanno coppia da ormai più di due anni, ma lui difficilmente si è esposto mediaticamente. Lo ha fatto solamente ora, parlando innanzitutto della differenza d'età con la compagna. Lui ha 30 anni, mentre lei 45. Ma questo non ha mai rappresentato un problema. "Dipende tutto dai caratteri, se ti prendi la differenza di età si assottiglia. Elisabetta sembra che abbia trent’anni anni, come me", le sue parole. Ciò che pesa di più, invece, è la lontananza. Sì perché spesso si dividono tra Milano e Los Angeles: "Non è facile - ha ammesso lui -. Ma va bene così, riusciamo a vederci quanto basta".

I due si sono conosciuti praticando kickboxing. Lui insegnava, lei prendeva lezioni. La storia è iniziata lentamente, anche perchè Elisabetta stava passando un momento difficile sentimentalmente: "Non ero abituato ad avere a che fare con persone famose. E poi, appena conosco qualcuno, fatico a essere espansivo. L’amore è arrivato con tanta calma, andando avanti con il tempo", ha inoltre spiegato lui che, sempre gradualmente, è risucito a instaurare un bel rapporto anche con Skyler Eva, la bambina che Elisabetta Canalis ha avuto con l'ormai ex marito Brian Perri nel 2015.

Le parole di Elisabetta Canalis sull'ex marito, papà di Skyler Eva

Dal 2014 al 2023, infatti, la modella e showgirl italiana è stata sposata con il chirurgo americano Brian Perri. I due sono convolati a nozze ad Alghero, la regione natale di Elisabetta. Ma poi, tutto è finito. Nel dicembre 2023, la modella e showgirl aveva affermato: "Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo", le sue parole.