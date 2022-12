Georgina e Ronaldo, l'occhio cade sul (terribile) centrotavola natalizio: "Macabro"

"De gustibus non disputandum est", ovvero "Dei gusti non si può discutere", dicevano i latini. È stato inevitabile però che sotto all'ultimo post condiviso da Georgina Rodriguez si scatenasse l'ironia per via del discutibile centrotavola natalizio scelto dalla moglie di Cristiano Ronaldo (o forse dal personale di sala, chissà). Un centrotavola dallo stile "funereo" secondo molti, sebbene la ricchissima coppia c'abbia evidentemente visto dell'eleganza.

Nell'ultima clip condivisa sui social infatti Georgina, vestita di rosso fuoco come vuole la tradizione natalizia, si muove sinuosa all'interno di quello che ha tutta l'aria di essere uno dei salotti più belli di casa Ronaldo: c'è un camino elettrico al centro di un circolo di poltrone, c'è una grande vetrata che dà sul giardino (dove Cristiano di lì a poco avrebbe trovato il suo mega regalo di compleanno: una Rolls Royce da mezzo milione di euro) ma c'è anche una enorme tavola imbadita per le feste, per accogliere i parenti della modella argentina e dell'attaccante portoghese. Ebbene, proprio in mezzo alla tavola, il centrotavola dello "scandalo": trattasi si una sfilza di candele bianche che occupano l'intero spazio lasciato sgombro dai piatti e dalle stoviglie. Un esercito di candele che per qualcuno regala un'aria funerea più che una atmosfera natalizia. Ma de gustibus non "disputandum est", tanto meno "diputandum est" se il centrotavola sarà costato centinaia di euro, come suggeriscono le tasche dei suoi acquirenti.