Georgina Rodriguez rivela il nome della figlia e pubblica le ultime (dolcissime) foto

Georgina Rodriguez ha svelato il nome dell'ultima figlia, nata lo scorso 18 aprile. "Bella Esmeralda" si legge a corredo del post in cui si raccolgono tre foto della piccola, venuta al mondo nella dolorosa circostanza che ha segnato la perdita del fratellino gemello. Accanto al nome, "180422", ovvero la data di nascita. In un paio d'ore l'annuncio social è stato raggiunto da oltre 2 milioni di like, segno della vicinanza da parte dei follower che sin dall'annuncio della drammatica perdita raccontata da Cristiano Ronaldo ha riservato alla coppia e alla famiglia un affetto immenso.

"Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l'amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo" aveva fatto sapere Cristiano, destinatario di una standing ovation allo stadio Anfield e dal coro "You'll Never Walk Alone" (non camminerai mai solo) durante il match di Premier League Liverpool VS Manchester che aveva saltato dopo il lutto.

(Di seguito le foto pubblicate da Georgina Rodriguez su Instagram)

La famiglia di Cristiano Ronaldo

Il calciatore portoghese ha una famiglia numerosa. I primi tre figli, Cristiano Ronaldo Junior nato nel 2010, i gemelli Eva e Mateo del 2017, sono nati da madre surrogata la cui identità è sempre rimasta segreta. I piccoli hanno adesso, rispettivamente, 12 e 5 anni. Poi, dopo l'incontro con la modella spagnola Georgina Rodriguez avvenuto nel 2016 e l'inizio della loro storia d'amore, è nata Alana Martina, nel 2017, prima prima figlia biologica del campione. A gennaio l'annuncio della seconda gravidanza di Giorgina, ma uno dei due gemelli che portava in grembo non ce l'ha fatta.