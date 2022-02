Georgina Rodriguez sorprende Cristiano Ronaldo con un regalo da 180 mila euro: il video

Qualche giorno fa era stata lei la destinataria di un regalo mozzafiato da parte del marito Cristiano Ronaldo che aveva addirittura affittato la facciata del grattacielo più alto del mondo (il Burj Khalifa a Dubai di 829,80 metri) facendo proiettare la foto di lei con un messaggio di auguri. E adesso, in occasione dei suoi 37anni, la moglie ha trovato il modo per ricambiare il magnifico dono con un altrettanto generoso regalo, recapitato al padre dei suoi figli in occasione dei 37 anni compiuti il 5 febbraio.

Nel giorno del suo compleanno il calciatore portoghese si è ritrovato in giardino una Cadillac Escalade a otto posti del valore di 180 mila euro che andrà ad aggiungersi al loro già preziosissimo parco macchine. Come mostra il video pubblicato su Instagram da Georgina, l’auto superlusso è stata fatta recapitare nel giardino della loro villa dove anche i bambini si sono mostrati sorpresi dal pensiero dell’innamoratissima mamma, incinta di due gemelli. “Ti amiamo infinitamente. Miglior padre e miglior compagno di vita che Dio ha potuto assegnarci. Combattente e meritevole di tutte le cose belle che ti accadono. Sei perfezione e ispirazione” è stato il messaggio scritto a corredo del filmato, collage dei momenti più significativi della loro vita insieme.