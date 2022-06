Georgina con Ronaldo e i figli, le foto della vacanza in famiglia: "La mia vita"

"My life" scrive Georgina Rodriguez per descrivere i momenti del viaggio che portano lei, il compagno Cristiano Ronaldo e i loro cinque figli in vacanza. Ripresa sul jet privato mentre culla Bella Esmeralda, l'ultima nata dal parto gemellare in cui non è sopravvissuto il fratellino, l'influencer 28enne appare finlamente serena e felice di essere circondata dalle persone più importanti della sua vita. Cristiano Junior, Eva, Matteo e Alana Martina e, naturalmente, l'attaccante del Manchester Utd hanno senz'altro contribuito al metabolizzare il lutto dello scorso 18 aprile, annunciato dalla coppia con un post sui social. "Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo" si leggeva nella nota che ringraziava tutti per il supporto in un momento così drammatico.

Ora è arrivato il tempo delle vacanze estive: la meta scelta resta sconosciuta ai follower che anche dal profilo di Ronaldo hanno avuto modo di apprezzare qualche momento di relax con i suoi figli. E infatti, anche lui "Vacanze con amore" ha scritto.

La famiglia di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno una famiglia numerosa. I primi tre figli, Cristiano Ronaldo Junior nato nel 2010, i gemelli Eva e Mateo del 2017, sono nati da madre surrogata la cui identità è sempre rimasta segreta. I piccoli hanno adesso, rispettivamente, 12 e 5 anni. Poi, dopo l'incontro con la modella spagnola Georgina Rodriguez avvenuto nel 2016 e l'inizio della loro storia d'amore, è nata Alana Martina, nel 2017, prima prima figlia biologica del campione. A gennaio l'annuncio della seconda gravidanza di Giorgina e ad aprile la nascita di Bella Esmeralda.