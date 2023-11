Geppi Cucciari, torna l'amore dopo la rottura con il marito: le foto con il nuovo compagno

Geppi Cucciari si è fidanzata. A raccontarlo è il settimanale Oggi che, annunciando la novità sentimentale della conduttrice di Rai3, pubblica le foto che la mostrano accanto a Marco, un imprenditore che secondo alcune voci lavorerebbe nel settore della ristorazione all'estero. Come madrina della giornata di chiusura della Festa del Cinema di Roma il 28 ottobre, Cucciari è stata vista passeggiare nella Capitale con il compagno con cui ha alloggiato in un albergo in centro, poi a cena e, ancora, mentre scambiava con lui tenere effusioni. La serenità è ben visibile sul volto della conduttrice che nel 2016 ha divorziato dal marito Luca Bonaccorsi dopo quattro anni con polemiche a mezzo stampa.

"C'è un'altra Geppi più indifesa che ha voglia di essere accompagnata e non solo di accompagnare", aveva confidato a Oggi qualche mese fa. Un desiderio che adesso sembra proprio essere stato realizzato.