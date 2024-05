"Geppi Cucciari vai a fanc*lo". La risposta della conduttrice è epica

Se c'è una cosa che a Geppi Cucciari non manca è la capacità di improvvisazione. Lo dimostra giorno dopo giorno nei programmi che conduce in radio e in tv e ne dà nuova dimostrazione sui social, dove si lascia andare a risposte sempre sarcastiche con i suoi follower, sopratutto quando questi ultimi sono haters. Lo sa bene l'ultimo utente che le ha scritto un insulto e che si è visto recapitare una risposta a dir poco epica. Ma facciamo un passo indietro.

Nei giorni scorsi Cucciari ha interpretato nel suo programma "Splendida cornice" un monologo tratto da "Ricordatevi come mi pare", il libro della scrittrice Michela Murgia uscito postumo. Uno spazio televisivo molto apprezzato - come hanno dimostrato gli ottimi ascolti della trasmissione - ma che ha trovato le critiche del giornalista Nicola Porro: "Un monologo della compianta Michela Murgia e tra i tutti i testi possibili di un intero libro sceglie proprio quello contro Matteo Salvini? Alla faccia di Tele Meloni" ha scritto Porro. A stretto giro un hater ha ripreso questo articolo di Porro, lo ha condiviso su Twitter e ha scritto: "Geppi Cucciare vai a fanc*lo". Breve ma intensa la risposta di Geppi: "Senz'altro ti trovo già lì". Epica.