Geri Halliwell fa una foto con la deputata contraria al matrimonio gay e piovono critiche

Geri Halliwell è finita al centro di una polemica mediatica per una foto che la ritrae, sorridente, insieme alla deputata del partito conservatore inglese, Nadine Dorries che, nel 2013 aveva votato contro la legalizzazione del matrimonio gay nel Regno Unito. La foto incriminata, che ha scatenato l'ira dei fan dell'ex Spice Girl, è stata scattata dalla politica a Wembley in occasione della finale del campionato di calcio femminile Euro 2022 in cui l'Inghilterra ha vinto 2 a 1 contro la Germania.

Quella che potrebbe sembrare un'innocente foto tra amiche, però, è diventata la pietra dello scandalo che ha reso la "Ginger Spice" malvista da tutti. Bisogna specificare che la Dorries, dopo quel voto del 2013 contro l'unioce civile tra persone omosessuali, ha cambiato idea dichiarandosi, nel 2018, pentita della sua votazione e che se avesse potuto tornare indietro, avrebbe cambiato quel voto. Nonostante questo, sono in tantissimi i fan delle Spice Girls e di Geri Halliwell che sono rimasti molto delusi dall'amicizia di Geri con la Dorries, figura molto controversa della politica britannica.

"Il potere delle donne, stasera, si irradia da Wembley", scrive la deputata Tory come caption della foto con Geri Halliwell e, queste parole, hanno scatenato non pochi commenti di critica nei confronti della cantante inglese.

"Che delusione" scrive qualcuno, "Inizio a rivalutare quella che era la mia Spice Girl preferita", commenta, invece, qualcun altro. E c'è anche chi scrive che è assurdo che la Halliwell abbracci una donna che si è scagliata contro la comunità omosessuale e trans.