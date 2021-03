Perché Gerò Natale ha deciso di lasciare Uomini e Donne

Dal suo arrivo in studio in molte avevano messo gli occhi su di lui. Il fascino del bel tenebroso aveva mietuto vittime anche al di fuori del parterre femminile del Trono over ma, a sorpresa, è arrivato l'annuncio dell'abbandono

Colpo di scena durante l'ennesimo mix match tra Trono classico e Trono Over. Dopo che Samatha aveva manifestato il suo interesse nei confronti del cavaliere siciliano, i due sono usciti in esterna ma nel frattempo Gero ha visto anche Lara, dama che è scesa in studio appositamente per lui.

Al rientro in studio però succede il patatrac. Gero annuncia di voler abbandonare il programma e il motivo non sono le frequentazioni in corso ma se stesso: "Io mi devo ritrovare. Devo riacquistare la fiducia in me stesso prima di rimettermi in gioco", racconta il siciliano.

La tronista curvy non la prende benissimo, pur capendo la situazione, sottolinea come avrebbe potuto dirle del suo abbandono in esterna. L'altra corteggiatrice fa presente di essere scesa appositamente per lui ed una volta che lui se ne va, lei non trova motivo di rimanere nel programma.

Eppure su Gero aveva messo gli occhi anche Ida Platano. Parlando di un suo possibile ritorno nel parterre femminile del Trono over dopo l'uscita di scesa del suo ex, Riccardo Guarnieri, mano nella mano di Roberta di Padua, aveva espresso degli apprezzamenti proprio sul siciliano.