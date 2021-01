Uomini e donne: chi è Gerò, il bartender che "rianima" il parterre femminile del Trono over

Non è passato inosservato agli occhi delle veterane del Trono over che ne hanno apprezzato l'oggettiva bellezza e, per toglierlo dall'imbarazzo, la padrona di casa Maria De Filippi, l'ha gettato nella mischia. Parliamo di Gerò Natale, vero nome Geronimo, che ieri ha debuttato nel dating show in onda su Canale 5.

"Mi chiamo Gero ho 36anni e vengo da Agrigento". Una presentazione ermetica che ha portato Queen Mary ad intervenire per metterlo a suo agio. Nella vita di tutti i giorni lavora nei locali come bartender ma i repentini stop imposti dai Dpcm, in seguito all'emergenza Covid, l'hanno portato all'inattività e da qui la voglia di lanciarsi in una nuova avventura.

Inevitabile la domanda da parte di Queen Mary se avesse già messo gli occhi su qualcuna e in una rapida carellata di nomi ha dichiarato di aver notato Nicole.