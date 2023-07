Belen Rodriguez e Barbara d'Urso via da Mediaset, il commento inaspettato di Gerry Scotti

Gerry Scotti è uno dei conduttori e personaggi dello spettacolo tra i più amati in Italia. Tutti i suoi programmi sono amati e seguiti e i nuovi palinsesti Mediaset hanno confermato questa certezza: Scotti infatti lo vedremo a Tu si que vales, Caduta libera, Lo show dei record, Io canto - Generation, Striscia la Notizia e La ruota della fortuna che andrà in onda nel periodo natalizio.

Belen Rodriguez, Barbara D'Urso e Paolo Bonolis

In un periodo di rivoluzione per la tv lui è una delle colonne portanti e in merito a tutti questi cambiamenti, in particolare quelli di Barbara D'Urso e Belen Rodriguez (con la quale lavorava a Tu si que vales), al settimanale Chi ha dato la sua personale opinione: "Non me li so spiegare, così come non mi so spiegare i casi di Giletti e di Fazio. Le dico, però, che il mercato dei conduttori è come il mercato dei calciatori: è normale che ci siano degli avvicendamenti, dei cambi di casacca. Spero di rivedere tutti in onda, magari non proprio la domenica (che sarà il giorno di alcuni dei suoi programmi)".

In merito invece all'annuncio di Paolo Bonolis di voler lasciare la tv dopo questa edizione di Ciao Darwin, Gerry dichiara: "Ma voi sapete benissimo che paolo ogni due anni annuncia che lascerà la tv. Non lo farà mai perché è bravo, lui è come i sindacalisti di una volta, lo fa come rivendicazione. E poi magari lo ha detto alla fine delle registrazioni di Ciao Darwin, un programma molto impegnativo. Io non gli credo mai quando dice di voler lasciare".

Sulla questione "litigio con Fedez" il conduttore chiarisce che i due non hanno mai litigato "la mia era una battuta e molti l'hanno capita. Federico mi ha mandato un messaggio vocale il giorno dopo per ringraziarmi di aver detto che non c'era stato nessun attrito". Scotti poi spiega che essere stato ospite di Muschio Selvaggio lo ha colpito e che gli ha "fatto venire la curiosità di esplorare quel mondo". "Tornerò come ospite a Muschio e non chiederò a Fedez di Strehler, ma di Dante Alighieri".

Il ricordo di Silvio Berlusconi e le parole di stima verso Pier Silvio

L'ultima volta che ha parlato con Silvio era Pasqua, per gli auguri: "Mi ha rimproverato di non essere andato a trovarlo e così, a fine della telefonata, gli ho detto: "Ci vediamo presto per un pranzo, va bene?". E lui: "Sì, vienimi a trovare, ti faccio preparare un bel risotto". Gli ho detto che dovevo fare Striscia e che volevo stare un po' leggero, e lui: "Non scherzare, Strisica va in onda alle 20.30, hai tutto il tempo di digerire il risotto'. Purtroppo quel risotto non l'ho mai mangiato".

alla domanda in cosa Pier Silvio ricordi Silvio Berlusconi Gerry fa degli esempi pratici: "L'altra sera, quando abbiamo presentato i palinsesti Mediaset, ha detto di essersi reso conto di quante cose abbiae con suo padre. E una la aggiungo io. Il giorno del funerale di suo papà, Per Silvio è venuto a fare un discorso motivazionale a tutti i dipendenti Mediaset. Una cosa che, forse, Pier Silvio non avrebbe fatto, ma che suo padre avrebbe fatto. Così come la sera stessa, dopo il ricordo commovente di suo padre, ha avuto la forza di portare a termine la serata e di rispondere a tutte le domande dei giornalisti. E mi ha ricordato qualcuno, il dna non è un caso"

